Cronaca

Riccione

| 17:33 - 21 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Incidente sul lavoro intorno alle 17 in un hotel di Riccione via Milano. Un operaio di cui al momento non si conoscono le generalità, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di circa 4 metri, riportando numerosi traumi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza con al seguito l'automedica e il ferito, dopo i primi interventi di stabilizzazione, è stato trasportato con l'elicottero del 118 fino all'ospedale "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità.