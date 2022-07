Emergenza parcheggi, pronta a Riccione la nuova ampia area di sosta

Attualità

Riccione

| 17:08 - 21 Luglio 2022

L'area di sosta in via Vespucci.

Sarà in funzione da venerdì 22 luglio la nuova ampia area di sosta di via Vespucci. Si tratta di un parcheggio temporaneo e gratuito a servizio della zona di Abissinia e Riccione Sud. Il parcheggio è stato realizzato grazie alla Famiglia Ceschina che ha ceduto l’area in comodato gratuito fino al 30 settembre con l’obiettivo di rispondere a una domanda urgente di posti auto in una delle zone più frequentate della città. L’area, che si estende su circa di 12.000 mq conta oltre 500 posti auto.

"Si tratta di partnership pubblico privata che amplia l’offerta per questi mesi estivi - ha commentato Simone Imola, assessore alla Mobilità del Comune di Riccione - Una esigenza, quella di un parcheggio in zona sud che ci è stata segnalata da più parti. Abbiamo immediatamente colto la disponibilità della Famiglia Ceschina e del loro avvocato la dott.ssa Giugno che ringrazio, di mettere a disposizione per la nostra città questa area con la funzione di parcheggio. Un'area molto ampia che abbiamo ripulito in tempi record per rispondere alla richiesta di parcheggi. La disponibilità da parte della Famiglia Ceschina, con la quale c’è un ottimo rapporto di collaborazione, ci permette di programmare anche in prospettiva futura, l’utilizzazione dell’area che da domani sarà aperta. Questa è una zona con diverse attività turistiche e un parcheggio di questo tipo è utile sia ai lavoratori che ai turisti. Crediamo infatti che questo parcheggio gratuito risponda soprattutto alla domanda dei lavoratori del turismo nella zona".

Al fine di incrementare i parcheggi pubblici nella zona sud del Comune di Riccione e per favorire l'imprenditoria locale e l'offerta turistica il Comune di Riccione ha acquisito a titolo di comodato gratuito questa porzione di terreno.

Al momento sono dunque 2 i nuovi parcheggi sul territorio comunale aperti di recente. Uno a nord e uno a sud. Il primo collocato nell’ex area dell’ex dancing Sirenella con un parcheggio a pagamento con 104 posti auto. Il secondo collocato nella ex area Ceschina con 500 posti auto.

"Entrambi i parcheggi sono stati sollecitati dalle necessità degli operatori turistici. Continua quindi il nostro lavoro di monitoraggio nelle zone a mare per raccogliere le richieste degli operatori. Proseguiamo nel nostro impegno per garantire sempre maggiore fruibilità ai nostri ospiti e ai riccionesi”- Ha concluso Simone Imola.