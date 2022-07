Attualità

Rimini

| 16:45 - 21 Luglio 2022

Bollettino covid del 21 luglio.

Sono 657 i nuovi contagi riportati oggi sul bollettino giornaliero scoperti fra i residenti della provincia di Rimini. Il conto complessivo dall'inizio della pandemia è di oltre 160mila. Si segnalano tre donne decedute, una di 84 anni il cui decesso è stato registrato dalla Ausl di Cesena, e due donne di 90 anni e 91 anni. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 8, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni a livello regionale, sono state oltre 10mila.