Folle inseguimento: motociclista fugge dalla Polizia. Panico tra i pedoni

Cronaca

Gabicce Mare

| 16:21 - 21 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Non ha rispettato l’alt della Polizia Locale mentre percorreva in contromano le vie del centro di Gabicce ed è fuggito a gran velocità. Martedì scorso (19 luglio) gli agenti si sono imbattuti in un motociclista che non si è fermato per il controllo. Subito è scattato l’inseguimento. L'uomo ha utilizzato i marciapiedi come vie di fuga, manovra che ha seminato il panico tra i pedoni. Quando gli agenti sono riusciti a fermare il motociclista, un 50enne del luogo bagnino, si è scagliato contro le forze dell'ordine. Per placarlo è stato usato spray al peperoncino e bastone distanziatore. Tutto questo per evitare un verbale da 42 euro. Processato per direttissima, ha patteggiato la pena (sospesa) a 3 mesi di reclusione ed una multa di 900 euro.