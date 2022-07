Al turismo serve più personale qualificato: accordo tra Its e Visit Romagna

Turismo

Rimini

| 15:17 - 21 Luglio 2022

Firma Accordo tra Sindaco di Rimini e Presidente Visit Romagna Jamil Sadegholvaad e il Presidente Fondazione ITS Pietro Fantini.

Un accordo di partenariato - di durata triennale - sul versante dell'alta formazione nel turismo, stretto con l'obiettivo di far crescere competenze specialistiche proprio nel sistema turistico che necessita di figure professionali sempre più preparate e competenti. A siglarlo, a Rimini, la Fondazione Its-Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Innovative per i Beni e le attività Culturali e Visit Romagna, la Destinazione Turistica che comprende le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.



Presenti al momento della firma, apposta dai presidenti de due enti - Pietro Fantini e Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini - l'assessore regionale alla Mobilità e trasporti, Infrastrutture, Turismo e commercio Andrea Corsini e Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro e Formazione. Nel dettaglio le due realtà territoriali hanno deciso di avviare una forma stabile di collaborazione con intento sostenere il passaggio dei giovani dall'istruzione al mondo del lavoro, garantendo l'acquisizione di competenze che forniscano elevate opportunità occupazionali, anche attraverso l'istituto dell'apprendistato in alta formazione.



A tale riguardo, ci sono già tre corsi di Its attivi nel settore del turismo e che saranno oggetto della prima collaborazione tra gli enti: a Rimini il Corso di Manager di strutture ricettive, a Cesena quello Marketing 4.0 turismo e territorio e a Bologna il Corso di Tourism Marketing & Event manager. Un modo anche per dare una risposta al tema della ricerca del personale da parte del settore turistico divenuto, in questi ultimi mesi, una sorta di emergenza.