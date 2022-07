Si dimena in spiaggia e prende a gomitate un poliziotto: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:50 - 21 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Urlava a squarciagola in spiaggia frasi sconnesse e prive di senso e all'arrivo della Polizia prende a gomitate un agente. Nel pomeriggio di ieri (20 luglio 2022) intorno alle 14:50 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo senegalese per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e False Dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie e altrui.

L'individuo molesto era stato segnalato alle autorità dalla proprietaria di uno stabilimento balneare in Viale Regina Margherita.

Gli agenti hanno individuato l'uomo mentre a torso nudo, urlava frasi prive di senso logico e barcollava tra i turisti. I poliziotti lo hanno poi invitato ad assumere un atteggiamento più moderato, ma il giovane, noncurante diale richiesta, ha continuato il suo delirio dimenandosi tra gli ombrelloni, per poi colpire con una gomitata uno dei poliziotti.

Accompagnato in Questura, dove, tra l’altro, si appurava come, precedentemente, avesse fornito false generalità, è stato arrestato, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà oggi (21 luglio) presso il Tribunale di Rimini. E' stato inoltre sanzionato amministrativamente per il reato di ubriachezza.