Sicurezza, il Comune di Rimini potenzia la rete di videosorveglianza cittadina

| 14:21 - 21 Luglio 2022

Si potenzia la "memoria" della centrale del sistema di videosorveglianza della città. L'Amministrazione comunale procederà a breve all'acquisto di un nuovo server, in grado di rispondere alle esigenze di memorizzazione, gestione e custodia delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Un'implementazione che nasce dall'estensione della rete di occhi elettronici sulla città, che oggi già conta oltre 160 impianti e che a breve sarà potenziata in maniera corposa, attraverso l'installazione di nuove videocamere di ultima generazione e ad alta funzionalità diffuse su tutto il territorio da nord a sud. Si rende quindi necessario aumentare lo spazio di memoria per le immagini di videosorveglianza, aspetto propedeutico alla revisione e all'efficientamento delle sale di controllo e del sistema di trasmissione e verifica delle immagini.

Il programma di implementazione della videosorveglianza prevede la prossima installazioni di nuove videocamere a copertura della fascia a mare, con una cinquantina di impianti al Parco del Mare nord e altrettanti nei tratti riqualificati del Parco del Mare sud (Tintori, da Piazzale Kennedy a via Pascoli, Miramare). In programma anche l'implementazione della videosorveglianza nella zona del porto e della stazione ferroviaria e l'attivazione delle telecamere previste nell'ambito del progetto sperimentale "Street tutor", che prevede il posizionamento di sette telecamere a 360 gradi e l'installazione di una innovativa rete di varchi OCR (Optical Character Reading).