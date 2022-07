Bellaria, concorso Dream Flowers: premiati gli albergatori per i giardini delle strutture

Turismo

Bellaria Igea Marina

| 12:09 - 21 Luglio 2022

Premiazione della Locanda delle Dune.

Mercoledì 20 luglio si è svolto il primo appuntamento per la premiazione del Concorso Dream Flowers - per la creazione dei giardini più belli, conclusosi lo scorso 27 giugno in seguito alle visite di valutazione della Giuria composta dal Presidente, Dott. Marcello Benghi, Frida Vasini, Paolo Borghesi, Vera Berardi, Matteo Bellavista, Antonella Galassi, Giuliano Casadei.



Mercoledì pomeriggio è stata premiata la categoria “Strutture alberghiere, B&B, campeggi e agriturismi” presso la location del primo classificato: la Locanda delle dune. La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore all’ambiente Adele Ceccarelli la quale ha fortemente voluto seguire l’iniziativa lanciata da “Asproflor Comuni Fioriti” volta a rinvigorire le aree green della città risaltandone i giardini e le composizioni floreali, indicendo un Concorso rivolto agli operatori turistici e commerciali per la creazione di giardini cittadini.



Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche i vivaisti e floricoltori Sponsor dell’iniziativa: Bilancioni, Verdedamare e Casali che hanno generosamente messo in palio i premi per i vincitori nella formula di buoni spesa da poter utilizzare presso le loro attività. Il primo classificato, Locanda delle dune ha ricevuto un buono pari a €200 oltre ad un originalissimo trofeo: una rosa d’acciaio ad opera del noto artista il “Moro” (Jahrani Mourad che il 29 luglio inaugurerà a Bellaria Igea Marina la mostra Biennale del Mare '22); l’Amministrazione Comunale ha poi consegnato gli attestati a tutti i vincitori: al secondo classificato, Hotel Savini è stato assegnato un buono-spesa di €100, una ceramica romagnola ed il corrispondente attestato ed i terzi classificati ex equo, Blu Suite Hotel e A casa di Augusta hanno ritirato buoni-spesa da €25 l’uno, le ceramiche romagnole ed attestati.



La Giuria inoltre ha individuato altre strutture meritevoli di un riconoscimento e pertanto sono stati conferiti premi menzione, attraverso attestati e ceramiche dipinte a mano, a: Hotel Sanremo, come “giardino più ecologico”; Casa Vacanze Stella, “giardino più fiorito”; Hotel Eliseo “per l’ottima gestione degli spazi e la storicità del giardino”; Albergo B&B Villa Lucia, “menzione allo scenografico glicine”; Hotel Brienz, “ giardino più green”; Hotel la Conchiglia- Villa le Agavi “per gli elementi tradizionali inseriti all’interno del giardino”.

Nei prossimi giorni si svolgeranno le restanti due cerimonie di premiazione delle categorie “Stabilimenti balneari, chioschi sull’arenile” e “Attività commerciali, artigianali, ristorazione” sempre presso le strutture dei primi classificati, andando a premiare tutti coloro che con la loro creatività e cura hanno abbellito la città di Bellaria Igea Marina con spazi verdi presso le loro attività.