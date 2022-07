Pennabilli antiquariato, domenica 24 ultima giornata per ammirare gli arredi esposti nelle botteghe

Eventi

Pennabilli

| 11:44 - 21 Luglio 2022

Mostre nelle botteghe della città.

Domenica 24 luglio si concluderà a Pennabilli la 51° edizione della Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato nelle botteghe e nei palazzi del centro storico. I 27 espositori, tra i più seri e apprezzati antiquari italiani, propongono opere d'arte e d'artigianato, arredi e oggetti d'ogni epoca di alto valore artistico e storico, distribuiti in molteplici fasce di prezzo, spesso notevolmente più accessibili di quanto si possa immaginare.



Agli ambienti domestici contemporanei, dove dominano la semplicità e la linearità degli stili e i colori freddi, un mobile d'antiquariato dona un tono di calore e riverbera la personalità e il gusto del padrone di casa. I designer e gli architetti integrano spesso arredi di epoche diverse con un mix di materiali e colori imprevedibili, combinando elementi di design ed elementi antichi, eccentrici complementi d’arredo e opere d’arte fuori dagli schemi e conferendo un tocco di unicità alla casa. Lo stesso shabby chic, comparso negli anni Ottanta con lo stesso intento, quello di dare un'impronta di originalità e calore alle algide ambientazioni attuali non è ancora tramontato, anzi si è evoluto e dal modernariato è approdato all'antiquariato, privilegiando, per quanto riguarda i materiali, il legno, simbolo dell’abilità artigianale e della qualità del passato, a cui accompagna tessuti per poltrone, divani, cuscini, tende, in fibre naturali.



Chi ama impreziosire gli ambienti che lo circondano con un mobile d'epoca troverà tra le proposte degli antiquari presenti alla 51° Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato nelle botteghe e nei palazzi del centro storico l'oggetto dei suoi desideri.