Birre artigianali protagoniste a Coriano per tre giorni

| 11:37 - 21 Luglio 2022

Una immagine dalla precedente edizione.

Da venerdì 22 a domenica 24 luglio dalle ore 19 alle ore 24, al parco dei Cerchi di Coriano si svolgerà Birriamo, tre giorni di festa sulle Birre Artigianali, con ingresso libero.

La manifestazione è organizzata da Pro Loco Coriano con il contributo di Visit Romagna e il patrocinio del Comune di Coriano e Regione Emilia Romagna



Saranno presenti Birrificio Abusivo, Bifor, 1843, Imbeerita, Birra Riminese e Mazapegul.



Le gustose birre saranno accompagnate dalla ristorazione curata dalle azdore romagnole della Pro Loco Coriano .





Concerti e spettacoli per tutti i gusti: venerdì sera sarà dedicato ai più giovani e agli artisti del territorio con uno scatenato concerto rap e hip pop; sabato sera lo spettacolo sarà assicurato da Mr. Pig, una delle più celebri cover-band rock italiane, capitanati da Michele Luppi, artista internazionale; mentre domenica la serata è dedicata al pubblico di tutte le età con lo spettacolo live di HBH band “History 100”, uno show che rievoca i grandi classici italiani e internazionali dagli anni ‘50 agli anni ‘80 per ballare e cantare tutti insieme i più celebri successi del passato.





Anna Pazzaglia, assessore Turismo e Ambiente: “Birriamo, arrivato alla 6^ edizione, sarà all’insegna della sinergia tra offerta di qualità dei birrifici artigianali, il cibo tradizionale come la piada, gli spettacoli musicali in una location suggestiva come il Parco dei Cerchi . Inoltre la scelta fatta di rendere la festa eco-friendly, grazie a materiali eco-compostabili e l’utilizzo della raccolta differenziata, è un grande passo per la tutela dell’ambiente e contribuisce a rendere il territorio corianese al passo con le direttive sulla eliminazione della plastica usa e getta. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari della Pro Loco che dedicano il loro tempo libero all’organizzazione e alla riuscita di questo evento.”