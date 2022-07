I giovani e le difficoltà post pandemia, incontro a Montefiore con Umberto Galimberti

Eventi

Montefiore Conca

| 11:33 - 21 Luglio 2022

Umberto Galimberti.

Cala il sipario sulla rassegna di eventi divulgativi nella cornice dell'Arena della Rocca di Montefiore Conca. L'appuntamento conclusivo è in programma sabato 23 luglio a partire dalle 21.15. Protagonista un ospite d'eccezione: il professor Umberto Galimberti, che curerà un incontro dal titolo “La condizione giovanile oggi”. Ingresso gratuito.



Il noto filosofo, accademico e psicoanalista affronterà diversi temi legati ai giovani e alle difficoltà che sono emerse a seguito della pandemia. Si parlerà di educazione, scuola e del delicato compito degli adulti nella crescita delle nuove generazioni come genitori, insegnanti e come società nel suo complesso. Un importante momento di analisi e confronto, insieme ad uno dei più grandi pensatori del nostro tempo.



Nato a Monza nel 1942, è stato dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’università Ca Foscari di Venezia, titolare della cattedra di Filosofia della Storia. Dal 1985 è membro ordinario dell’international Association for Analytical Psychology. Dopo aver compiuto studi di filosofia, di antropologia culturale e di psicologia, ha tradotto e curato di Jaspers, di cui è stato allievo durante i suoi soggiorni in Germania.