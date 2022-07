Domande di contributo a fondo perduto per imprese della Valconca e della Valmarecchia

Attualità

| 10:16 - 21 Luglio 2022

Fissato per il 30 settembre 2022 alle ore 13 il termine ultimo per presentare domanda per il bando del GAL (Gruppo di Azione Locale) Valli Marecchia e Conca “Ampliamento e Riqualificazione delle micro/piccole/medie impese extra agricole in zone rurali”.



Non solo investimenti in agricoltura: il Gal continua il suo impegno a sostegno dello sviluppo locale anche tramite finanziamenti a fondo perduto indirizzati a liberi professionisti e imprese non agricole di micro, piccole o medie dimensioni del territorio di competenza. Il bando prevede per i progetti finanziabili un contributo a fondo perduto del 40% o del 60% della spesa (contributo massimo € 90.000).



Novità di questa edizione del bando: il contributo potrà essere cumulato “con altre agevolazioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, che non configurino aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria”.



Il bando è particolarmente indicato per chi investe in attrezzature, macchinari, arredi, strumentazioni, apparecchiature e veicoli purché strettamente funzionali all’esercizio dell’attività oggetto del piano di investimento. Coloro che risulteranno beneficiari del contributo dovranno sostenere le spese indicate nel Piano di sviluppo aziendale nei termini previsti; concluse le attività potranno richiedere la liquidazione del contributo.



Tutte le informazioni sui bandi Gal - testo completo e documentazione per avanzare domanda di sostegno -sono reperibili dal sito www.vallimarecchiaeconca.it, nella sua sezione Bandi e Azioni.



Martedì 26 luglio 2022 alle ore 17:00, si terrà un incontro online di approfondimento. Per accedere alla riunione è necessario inviare una mail. Nella riunione si procederà ad una sommaria illustrazione del bando nelle sue sezioni e alla disamina delle condizioni necessarie affinché il progetto possa essere considerato ammissibile e quindi finanziabile. Ampio spazio sarà lasciato ai partecipanti per rivolgere domande e chiarimenti in merito. A tale scopo, è fortemente consigliata, prima della partecipazione all’incontro, una lettura attenta del bando.



Con questa azione, il GAL Valli Marecchia e Conca mette in campo un importante flusso di risorse a favore del sistema economico del territorio: una stimolante iniezione di fiducia per aziende e professionisti che credono nella propria impresa e che mirano a sviluppare e innovare le proprie attività.