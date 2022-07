Pattinaggio, trasferta di successo a Parigi per Boars Skating di Verucchio

Sport

Verucchio

21 Luglio 2022

Gli atleti impegnati nella gara.

Ottimi piazzamenti per gli atleti Boars di Verucchio a Parigi, in una delle gare più importanti del panorama mondiale (una 3 coni), svoltasi a Parigi dal 14 al 17 luglio scorsi: Corinne Santoni Makoto conquista l’argento nella categoria seniores per la disciplina Classic style; per quanto riguarda la disciplina di slide, la squadra si afferma in maniera decisa, con un bel quarto posto per il coach ed atleta Eric Zaghini, categoria Seniores. Grande show anche nelle discese in pista delle atlete Elena Bertozzi, che conquista anche un quarto posizionamento e per Sara Lodolini, quinto posto nella categoria Seniores.

In speed Slalom, decima posizione su sessanta atlete in categoria per la Juniores Elena Bertozzi, mentre a KO sfiora incredibilmente il podio in Speed Slalom anche il coach Nicolas Vanucci, che aveva segnato tempi record in qualifica.