David Bowie all'alba, omaggio sulla spiaggia di Riminiterme con 'Heroes'

21 Luglio 2022

Houdini Righini.

Domenica 24 Luglio nella spiaggia di Riminiterme alle ore 5.15, 30 minuti prima del sorgere del sole, Rimini Classica propone Heroes, il suo secondo appuntamento della fortunatissima rassegna di concerti all'Alba. Protagonista assoluto dell'evento che sarà di musica e parole sarà il Duca Bianco, il leggendario David Bowie.



Heroes è uno spettacolo interpretato da Marco Mantovani al pianoforte, Massimo Marches alla chitarra, al basso e all'elettronica, Houdini Righini alla voce e Aldo Maria Zangheri alla viola ed è un viaggio attraverso l’arte straordinaria di una leggenda della nostra epoca che più di altri ha definito, indelebilmente, il proprio presente e il futuro di tutti noi.



In scaletta tutti i più grandi successi di Bowie: Absolute Beginners, Ashes to Ashes, Life on Mars, Space Oddity, solo per citarne alcuni, in una versione arrangiata originale per il quartetto emozionante ed unica.

Biglietto non numerato euro 12,00 più diritti di prevendita, ridotto fino a 14 anni euro 8.

Prevendita abituale circuito Liveticket e presso il Blue Beach Bar di Riminiterme.