San Marino, donato all'ospedale strumento per curare la vulvodinia

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:41 - 21 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

L'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino amplia la gamma degli interventi in ambito ginecologico grazie a un innovativo strumento. Il macchinario si chiama 'Dott. Arnold' ed è una poltrona medicale destinata principalmente al trattamento dell'incontinenza urinaria lieve e media. Tale strumento attraverso la generazione di un campo elettromagnetico stimola selettivamente i muscoli del pavimento pelvico dando quindi supporto alle disfunzioni dello stesso e può essere applicato anche al trattamento della vulvodinia, malattia divenuta nota grazie alla campagna di sensibilizzazione di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin. Il macchinario è stato donato dalla ditta Deka del gruppo El.En.. Una donazione "che arricchisce la strumentazione tecnologica a disposizione dell'Ospedale di San Marino e soprattutto consente un ulteriore ampliamento della gamma di interventi e terapie", ha commentato il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta. "Ricordo che patologie e sintomatologie quali l'incontinenza e anche la vulvodinia, recentemente salita agli onori della cronaca in Italia per l'interessamento di personaggi pubblici, hanno effetti negativi sulla qualità della vita - ha aggiunto il direttore della Uoc di Ostetricia e Ginecologia, Miriam Farinelli - e con questi nuovi strumenti si apre veramente un mondo con cure e terapie che possono portare, in poche settimane, a miglioramenti effettivi nella vita delle donne".