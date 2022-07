Attualità

Rimini

| 09:37 - 21 Luglio 2022

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 luglio, saranno completamente chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Rimini nord e Riccione, in entrata e in uscita.



In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: per la chiusura di Rimini nord: Valle del Rubicone o Rimini sud; per la chiusura di Riccione: Rimini sud o Cattolica.