Rifiuta il pagamento col Pos per 5 euro di sigarette: prima multa in provincia di Rimini

Cronaca

Rimini

| 09:25 - 21 Luglio 2022

Finanza nel bar tabaccheria.

In provincia di Rimini è arrivata la prima multa per mancata accettazione di pagamento elettronico. Un cittadino ha contattato la Guardia di Finanza per segnalare che in un Bar Tabaccheria non era stato accettato il pagamento con il bancomat. L'uomo aveva acquistato un pacchetto di sigarette per un valore di 5 euro. La titolare dell'esercizio commerciale ha detto di non aver installato il Pos e quindi di non poter accettare il pagamento elettronico.

La Finanza ha effettuato le verifiche necessarie e la titolare riceverà una multa di 30 euro più il 4% del valore della transazione 'rifiutata'.



La Finanza ricorda che "l’obbligo di accettazione di tale tipologia di pagamenti è indipendente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore".

La sanzione "scatta solamente se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista e non in base all’eventuale indisponibilità da parte dell’esercente del Pos". Il consumatore può liberamente scegliere come pagare. "La sanzione non è applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica" si legge ancora nella nota delle Fiamme Gialle.

"Le attività di controllo e di contestazione proseguiranno in considerazione delle numerose segnalazioni, che evidenziano, tra l’altro, l’impossibilità di poter effettuare acquisti con la carta di debito, pervenute dopo l’entrata in vigore dell’obbligo in parola, al servizio di pubblica utilità “117”, confermando il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrastare i fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese che producono effettivi negativi sull’economia del territorio."