Rallylegend, mercoledì 27 luglio al via alle iscrizioni dell'edizione del ventennale

07:56 - 21 Luglio 2022

È il primo atto ufficiale, il giorno dal quale inizia il conto alla rovescia che porta a Rallylegend 2022: mercoledì 27 luglio aprono le iscrizioni all’evento più atteso della stagione, in programma nella Repubblica di San Marino dal 13 al 16 ottobre.



Sarà possibile inviare le adesioni fino a lunedì 26 settembre, per costruire l’elenco degli iscritti della edizione del ventennale, un compleanno importante che verrà celebrato con un Rallylegend da ricordare.



Si può già anticipare - con i particolari delle iniziative e i nomi leggendari che verranno comunicati nei prossimi giorni – che anche, e soprattutto, il ventennale di Rallylegend vedrà la presenza di macchine esclusive, di grande valore storico, e di tanti campioni tra i più amati dagli appassionati di tutto il mondo.









Il rally, cuore di Rallylegend, ricalca, a grandi linee, la struttura di successo delle ultime edizioni, con una grande novità che riguarda la giornata di giovedì 13 ottobre: la Eberhard Time Challenge, una prova speciale in notturna, inedita per percorso e tipologia, una apertura a base di emozioni e adrenalina di Rallylegend 2022.



A seguire, nelle giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre, le grandi classiche come San Marino e I Laghi, ancora in notturna, La Casa, Piandavello e Le Tane, prove speciali “vere”, spettacolari e impegnative e l’immancabile grande show della The Legend. Il Centro Storico di San Marino sarà cornice di grande fascino per il riordino del venerdì sera, il Rally Village nell’area del Multieventi Sport Domus sarà il cuore pulsante della gara e il centro delle tante, imperdibili celebrazioni e incontri di Rallylegend.









Nel 1982, giusto quaranta anni fa, ci fu il debutto vincente, proprio al San Marino rally, della nuova arma Lancia per i rally: la “zerotrentasette”. Progettata dall’ingegner Sergio Limone, sarà ovviamente, come nella tradizione Lancia e Abarth, una vettura a lungo imbattibile. Le sue livree diverranno iconiche, mitiche su linee splendide disegnate da Pininfarina. A portarla alla vittoria, nel Campionato del Mondo, nell’Europeo Rally, in Italia e in tanti campionati nazionali, piloti scritti a caratteri cubitali nella storia dei rally: Markku Alen, Walter Rohrl, Henri Toivonen, Attilio Bettega, Miki Biasion, Carlo Capone, Dario Cerrato, Fabrizio Tabaton, Tonino Tognana, Adartico Vudafieri, Andrea Zanussi. E tra questi grandi campioni, ci sono già importanti adesioni alla celebrazione che verrà fatta a Rallylegend 2022, incontri accompagnati da una esposizione statica e dinamica delle Lancia 037 più significative e vincenti, nelle livree che hanno segnato un’epoca dei rally indimenticabile.



Uno spazio speciale sarà dedicato alla prima vittoria della Lancia 037 nel Campionato Italiano Rally, in quel San Marino rally 1982 vinto da Tonino Tognana e Massimo de Antoni. Che saranno presenti a Rallylegend per raccontare quelle importanti vicende sportive, insieme agli altri grandi protagonisti di quella stagione straordinaria.









Hollie McRae, figlia dell’indimenticabile Colin, insieme a nonno Jimmy e lo zio Alister, anche loro piloti con un passato di spessore, saranno una presenza di grande prestigio a Rallylegend. Hollie sarà una madrina “attiva”: gestirà un “talk-show”, a Rallylegend Arena, cui saranno presenti alcuni grandi campioni dell’epoca, nonché avversari di suo papà, e parteciperà a “Best Impreza McRae Edition”, altro grande appuntamento di Rallylegend 2022. Dopo il grande interesse suscitato nella scorsa edizione, “Best Impreza” torna a San Marino, presentando gli importanti sviluppi di questo progetto, con le Subaru Impreza Gruppo A, realizzate nell’ambito di questa operazione che, dal 13 al 16 ottobre, debutteranno in gara in occasione della ventesima edizione di Rallylegend. Nel gruppo di “Best Impreza”, che ha in Carlo Boroli l’ideatore, il coordinatore e l’anima infaticabile, anche Piero Liatti, ex pilota ufficiale Subaru e vincitore del rally di Montecarlo 1997, incaricato dei test e della messa a punto finale degli esemplari della Impreza Gruppo A, che sarà tra le grandi presenze di Rallylegend 2022.