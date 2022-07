Polizza auto: il risparmio passa per il calcolo del preventivo

Attualità

Nazionale

| 08:16 - 24 Luglio 2022

L'assicurazione auto rappresenta un costo obbligatorio per chi vuole circolare per le vie delle nostre città con la sua quattro ruote.

Come emerge dall’ultimo rapporto dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), i premi applicati in Italia risultano ancora tra i più alti d'Europa, anche se la distanza si sta progressivamente riducendo.

Per questo motivo, gli automobilisti italiani prima di sottoscrivere una polizza effettuano scrupolose ricerche per individuare le soluzioni più convenienti. L'arrivo delle compagnie che operano online ha rappresentato, da questo punto di vista, un punto di svolta importante: la mancanza di filiali fisiche, infatti, permette a queste realtà di abbattere i costi e proporre prodotti caratterizzati da prezzi più competitivi.

A fronte di un’offerta sempre più diversificata e variegata, tuttavia, è senza dubbio fondamentale disporre di una panoramica dettagliata e adeguatamente filtrata passando per la richiesta di calcolo di un preventivo.







La procedura per calcolare il preventivo della polizza auto

Come scegliere la polizza auto grazie all’analisi del preventivo

Oggigiorno è possibile richiedere un preventivo per la polizza auto al giorno anchein questo modo, bastano pochi minuti e qualche clic per conoscere le tariffe applicate dalle varie compagnie e fare unper scoprire quelle che propongono le offerte più economiche, tenendo sempre conto di quelle che sono le proprie reali necessità di copertura.Per esempio, grazie al servizio disponibile sul sito di, portale comparatore di riferimento nel settore assicurativo, puoi richiedere in modo semplice e veloce il preventivo per la tua polizza auto inserendo le informazioni richieste nell’apposito form. Il calcolatore, in questo modo, individua le migliori offerte proposte dalle più importantiche operano in Italia.La procedura richiede di riportare sia i dati anagrafici che quelli del veicolo: bisogna indicare se il mezzo è già di proprietà o deve essere acquistato, poi si devono inserire la, la, l', la, il modello, l'alimentazione, la cilindrata, i chilometri percorsi all'anno, il tipo antifurto, il parcheggio e l'utilizzo.Il terzo form da compilare è quello relativo ai. Qui bisogna quindi inserire nome e cognome, indirizzo, numero ed età dei figli, contatti, tipo di patente ed età in cui è stata presa, metodo di pagamento preferito, data di decorrenza della polizza, possibilità di beneficiare del decreto Bersani, classe di merito e varie informazioni sugli eventuali altri conducenti. Dopo aver compilato quest'ultimo modulo si potrà cliccare su Continua per accedere aiNella pagina dei risultati sono riepilogatecalcolate sulla base dei dati inseriti dall'automobilista. Ovviamente si può personalizzare ulteriormente la polizza aggiungendo leche si ritengono necessarie: infortuni al conducente, furto e incendio, cristalli, tutela legale, assistenza stradale e rinuncia alla rivalsa sono le più richieste. Dopo aver fatto questo c'è la possibilità di visualizzare sullo schermo i preventivi definitivi.Analizzando il preventivo della polizza auto è possibile scoprire che: i fattori che vanno a determinare il costo della polizza sono sempre gli stessi, ma le varie compagnie possono farli pesare in modo differente nel calcolo del costo dell'assicurazione.Il confronto permette di individuare la proposta più conveniente, ma non è tutto: una volta scelta la polizza auto preferita è sufficiente un altro clic per iniziare laPer ottenere il massimo risparmio senza rinunciare alla tutela di cui si ha bisogno è fondamentale compilare con attenzione i moduli di calcolo delPossono sembrare dei dettagli, ma la corretta segnalazione del sistema antifurto, la scelta del metodo di pagamento, lo sfruttamento del decreto Bersani, l'indicazione dei chilometri percorsi in un anno possono influire in modo sensibile sull'