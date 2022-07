Calcio D, la Sammaurese ha scelto: è Marco Martini l'allenatore

Sport

| 18:32 - 20 Luglio 2022

Il tecnico Marco Martini.

E' Marco Martini, classe 1979, il nuovo allenatore della Sammaurese. E' già stato presentato nel pomeriggio dal presidente Cristiano Protti. Martini, ex giocatore in tante piazze tra cui Pesaro, Santarcangelo, Frosinone, Cuneo, già vice al Rimini Calcio con Simone Muccioli e Gianluca Righetti e con un breve interregno in prima squadra al posto di Leo Acori prima di lasciare il posto a Mario Petrone.

Nelle ultime tre stagioni era nello staff dell'Alessandria (l'ultima con funzioni di scout dopo l'esonero del capo allenatore di Gregucci di cui era vice). Arriva dopo i rifiuti di Mauro Antonioli e Massimo Gadda. Per lui è il primo incarico da tecnico ad inizio stagione e lo aspetta un compito molto impegnativo raccogliendo una eredità pesante quale quella di Stefano Protti destinato a quanto pare ad allenare la Fermana.