Reagisce a rapina: aggredito a calci e pugni. Furia dei nordafricani sul lungomare di Rimini

Cronaca

Rimini

| 07:36 - 21 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Aggredito, picchiato e rapinato all’uscita di un locale sul lungomare Tintori a Rimini da quattro nordafricani. Minuti di autentico terrore per un turista 17enne della provincia di Varese nella notte tra martedì e mercoledì (19-20 luglio) all'altezza del bagno 5. La vittima, insieme ad altri due amici, è stata affrontata da tre uomini e una donna: qualche strattone, poi uno strappo alla collanina d'oro. Il ragazzo ha tentato di riprendersela, ma il rapinatore alla sua reazione l'avrebbre preso a calci e pugni. Nel tafferuglio poi, sono riusciti a dileguarsi, ognuno in una direzione diversa.



L'intervento dei Carabinieri di Rimini Porto, contattati dalla vittima e dagli amici, ha permesso di fermare due degli autori della violenza, poi arrestati per rapina impropria in concorso aggravata. Si tratta di un marocchino di 44 anni, già noto per precedenti rapine, e di una tunisina di 31 anni, anch'essa volto noto per reati pregressi. A quanto pare la banda di aggressori sarebbe composta da altri due membri. Il Pubblico Ministero ha richiesto per loro la custodia cautelare in carcere. Il 17enne è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 8 giorni.