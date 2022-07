Minacciato col coltello e costretto a prelevare 500 euro al bancomat, arrestati

Cronaca

Riccione

| 17:10 - 20 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Giovane turista rapinato a Riccione, all'uscita della discoteca, e costretto a prelevare contanti al Bancomat sotto la minaccia di un coltello. E' successo la passata notte verso le 4 quando, il turista, un 19enne di origine svizzera, si è visto avvicinare con una scusa da due ragazzi che sotto la minaccia di un coltello gli hanno ordinato di consegnate cellulare e denaro contante. Non soddisfatti della somma ottenuta, i due hanno quindi costretto il 19enne a seguirli fino allo sportello bancomat più vicino, a prelevare e farsi consegnare 500 euro. Quando i due rapinatori si sono allontanati, il giovane turista ha allertato i carabinieri. Immediato l'intervento dei militari che dopo poco hanno rintracciato i due presunti autori della rapina mentre facevano colazione al bar. Si tratta di due giovani di origine senegalese, un maggiorenne di 19 anni e un minore di 17, entrambi residenti in provincia di Cremona, fermati per la rapina al bancomat e per un altro colpo messo a segno pochi minuti prima ai danni di un altro turista. I due infatti sono stati trovati in possesso di un cellulare poi restituito al legittimo proprietario. Domani l'udienza di convalida degli arrestati proposti dal sostituto procuratore, Anna Maria Gallucci.