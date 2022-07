Covid, la mappa dei contagi comune per comune. Contagi stabili in settimana

Attualità

Rimini

| 16:39 - 20 Luglio 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 11 - 17 luglio 2022.

Nella settimana dall'11 al 17 luglio, contagi da Sars-CoV-2 in lieve calo in Regione, con 14.996 nuovi casi rispetto ai 15.187 della settimana precedente. Nuovi positivi registrati in tutti i comuni della provincia, nessun escluso.



NUOVI CASI



Rimini 2046

Riccione 461

Santarcangelo di Romagna 273

Cattolica 250

Misano Adriatico 189

Coriano 170

Bellaria-Igea Marina 141

Verucchio 126

San Giovanni in Marignano 132

Montescudo Monte Colombo 99

Morciano di Romagna 95

San Clemente 63

Novafeltria 62

Poggio Torriana 52

Saludecio 32

San Leo 29

Sant'Agata Feltria 26

Montefiore Conca 23

Montegridolfo 18

Mondaino 17

Pennabilli 16

Maiolo 10

Talamello 8

Gemmano 7

Casteldelci 5



CASI ATTIVI



Rimini 2467

Riccione 597

Cattolica 319

Santarcangelo di Romagna 310

Misano Adriatico 247

Coriano 205

Verucchio 169

Bellaria-Igea Marina 162

San Giovanni in Marignano 158

Montescudo Monte Colombo 122

Morciano di Romagna 122

San Clemente 88

Novafeltria 81

Poggio Torriana 61

Saludecio 42

Sant'Agata Feltria 31

San Leo 30

Montefiore Conca 30

Mondaino 23

Pennabilli 22

Montegridolfo 20

Talamello 9

Maiolo 12

Gemmano 10

Casteldelci 5