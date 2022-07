Fiere, Ieg: "Restiamo disponibili a fusione Rimini Bologna"

Attualità

Rimini

| 16:27 - 20 Luglio 2022

Nella Sala Diotallevi del quartiere fieristico di Rimini, si è svolta questa mattina (20 luglio) la conferenza del presidente e dell'amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni e Corrado Peraboni su approfondimento del piano strategico 2022-2027 del Gruppo Ieg.



Sull'eventuale fusione con la fiera di Bologna, Cagnoni dice che "la nostra posizione è notissima, di ferma disponibilità a discutere, ma siamo anche custodi e depositari dei nostri valori. Li conosciamo bene". Però "il progetto è bello", aggiunge. A margine della presentazione del piano industriale del gruppo fieristico a Rimini, Cagnoni ha dichiarato che, "se conviene l'operazione dal punto di vista industriale, si fa, e probabilmente potrebbe convenire. Se non ne siamo capaci vuol dire che siamo diventati un po' incompetenti. La colpa non può essere della fiera di Francoforte. Se non ce la facciamo vuole dire che noi portiamo la responsabilità".