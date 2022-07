Attualità

Rimini

| 16:23 - 20 Luglio 2022

Bollettino Covid 20 luglio 2022.

Il bollettino Covid dell'Azienda sanitaria dell'Emilia Romagna di mercoledì 20 luglio riporta 766 nuovi casi nel territorio riminese, dove vi sono stati inoltre 5 decessi (4 donne di 81, 87, 88 e 90 anni e un uomo di 93 anni). 7.503 in più rispetto a ieri il totale dei nuovi positivi in Regione. I riminesi in terapia intensiva sono 7 (invariato) . Inferiore la situazione dei contagi di ieri (martedì) con 427 nuovi casi.