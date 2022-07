A Rimini c'è un cuore che batte sempre: il video che lancia la campagna abbonamenti del Rimini Calcio

Sport

Rimini

| 15:57 - 20 Luglio 2022

Oggi si apre ufficialmente la campagna abbonamento del Rimini Calcio per la stagione 2022-2023. Intanto la Società ha pubblicato un video, che ha come protagonisti i ragazzini delle categorie giovanili ed il Centro Storico. Lo slogan è "A Rimini c'è un cuore che batte sempre". La campagna abbonamenti sarà riservata da mercoledì 20 luglio a mercoledì 27 luglio solo ai vecchi abbonati per avere diritto allo stesso posto occupato con uno sconto rispetto al prezzo fissato dal 28 luglio.



Biglietteria stadio Romeo Neri



Mercoledi 20 luglio ore 16-19:30



Da giovedì 21 a sabato 23 ore 10:00-13:00/16:00-19:30



Domenica chiuso



La Tabaccheria Pruccoli viale Vespucci Rimini sarà attiva a breve, presto saranno comunicati giorno e orari apertura.



Presentarsi con la copia dell’abbonamento dello scorso anno e un documento di identità per ogni abbonamento richiesto compresi i minori.



Qui i prezzi.