Superbonus: "La Regione si attivi per sbloccare la cessione crediti"

| 15:43 - 20 Luglio 2022

In ambito edilizio, in particolare sul fronte del Superbonus, la Regione "si faccia parte attiva per sbloccare la cessione dei crediti". E' quanto propone Stefano Betti, presidente di Ance Emilia-Romagna, l'associazione dei costruttori edili che oggi ha presentato gli scenari 2021-2022 per il comparto in cui viene evidenziato un 2021 record grazie alla misura varata negli scorsi anni "Il Superbonus 110% per il settore delle costruzioni - osserva in una nota - rappresenta la più straordinaria delle opportunità di crescita dell'economia regionale e di sostenibilità ambientale, come testimoniano i dati estremamente positivi. Ma allo stesso tempo - avverte Betti - può diventare un boomerang, se non si risolve la 'partita' delle cessioni del credito d'imposta". Questo, evidenzia il presidente dell'Ance regionale, perchè "tante imprese che hanno avviato o programmato importanti lavori di riqualificazione, insieme a tanti proprietari, si trovano ora senza liquidità perché non riescono più a cedere il loro credito alle banche. Per poter completare i lavori, ma anche per sfruttare le potenzialità offerte dalla misura anche nel 2023 - aggiunge -, bisogna fare in modo che le banche possano tornare ad acquistare i crediti fiscali. L'anno passato abbiamo cercato, con successo, la collaborazione della Regione Emilia-Romagna per sostenere la proroga del Superbonus almeno fino alla fine del 2023. Quest'anno siamo nuovamente ad evidenziare alla Regione la necessità di essere al fianco del settore, che sta trainando l'economia, e farsi parte attiva affinché si trovino le modalità per svuotare i cassetti fiscali delle imprese di costruzioni, pieni di crediti d'imposta che non riescono a monetizzare. E' necessario - chiosa Betti - un intervento normativo certo e chiaro sul punto". Nel presentare i numeri delle costruzioni nel 2021, il presidente dell'Ance Emilia-Romagna, ha avanzato anche altre proposte tra cui quella dell'utilizzo del prezziario aggiornato da parte delle stazioni appaltanti; quella di avere aziende qualificate per cantieri più sicuri; quella della necessità di un ruolo di coordinamento su tempi e lavori per i fondi del Pnrr.