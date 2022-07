Cronaca

20 Luglio 2022

L'elicottero dell'esercito in azione.

Tra i velivoli in azione per spegnere l'incendio sul Carso c'è anche un elicottero dell'aviazione dell'Esercito che fa spola da Rimini con Trieste. Giunto ieri dall'Emilia Romagna, il Nh90 ha immediatamente cominciato a caricare e riversare acqua sulle fiamme. E' la prima volta che questo velivolo viene impiegato in tale tipo di attività. Rientrato a Rimini in serata, stamani con un nuovo equipaggio alle 6:40 era di nuovo sul posto, in azione.