Imprese: 100mila euro per micro, piccole e medie realtà di Rimini e Forlì Cesena

Attualità

Rimini

| 15:01 - 20 Luglio 2022

Uno stanziamento di 100mila euro destinato alle micro, piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto per due linee di intervento: in relazione a progetti di sviluppo, a programmi di intervento formativi o documenti di servizi di assistenza.



E' quanto prevede il 'Bando Competenze Lavoro - anno 2022' con cui proseguono le iniziative della Camera di commercio della Romagna a supporto dello sviluppo delle competenze nelle imprese come fattore di competitività e di crescita in questo scenario politico ed economico estremamente difficile e incerto. Da qui un ulteriore sostegno alle imprese romagnole che intendono investire sul proprio futuro attraverso nuove assunzioni, formazione e assistenza tecnica. Le richieste si possono presentare dal 25 luglio al 30 settembre 2022.



Le aziende potranno usufruire dei contributi se nel periodo compreso fra il primo gennaio 2022 e il momento di presentazione della domanda hanno attivato o attiveranno tirocini extracurriculari di almeno 4 mesi, contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato della durata di almeno 6 mesi oppure a tempo indeterminato, legati a un progetto di sviluppo aziendale per digitalizzazione, innovazione, economia circolare, ristrutturazioni, modelli organizzativi, internazionalizzazione, miglioramento salute e sicurezza, accessibilità, finanza d'impresa, o per spese fatturate nel periodo compreso fra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 relative a salute e sicurezza, organizzazione del lavoro, competenze strategiche, riconversione di processi produttivi in ottica di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, di ricerca di nuove fonti di reperimento delle materie prime e di accessibilità.