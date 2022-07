Riccione, Madiaye Dioungue morto in piscina: è annegato

Cronaca

Riccione

| 14:32 - 20 Luglio 2022

Ospedale Bellaria di Bologna.

L’autopsia effettuata martedì mattina (19 luglio) dal medico legale Paolo Fais dell’ospedale di Bologna sul corpo di Madiaye Dioungue morto nella piscina del Grand Hotel di Riccione ha chiarito ogni dubbio: il 21enne di origini senegalesi, è morto per annegamento. Il controllo pare escludere un malore del ragazzo come causa dell’annegamento. Serviranno ulteriori approfondimenti istologici sul cuore per escludere eventuali patologie cardiache congenite. I soccorsi sono stati purtroppo inutili. I carabinieri proseguono comunque con le indagini per accertare eventuali responsabilità.