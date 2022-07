Parassiti del cane: quali errori evitare per scongiurare un'infestazione

Attualità

Le infestazioni provocate dai parassiti esterni sono una delle principali minacce alla salute degli animali domestici, soprattutto i cani. A prescindere dalla razza o dal manto, un esemplare di razza canina è esposto, durante tutto l’anno, alla possibilità di essere attaccato da parassiti quali pulci, zecche e pappataci. Per questo, è importante mettere in pratica i dovuti accorgimenti per prevenire (o comunque limitare il più possibile) il rischio di infestazione; a tale scopo, occorre anzitutto evitare alcuni degli errori più comuni che si commettono quando ci si dedica alla cura del proprio cane.



Prevenire l’aggressione dei parassiti rasando a zero il pelo del cane è una pratica tanto diffusa quanto errata. Il manto, infatti, assolve una fondamentale funzione di regolazione della temperatura corporea, attraverso il meccanismo della ‘muta’; in pratica, in estate, il cane perde una parte del pelo, che poi ricresce durante il periodo invernale, così da proteggere meglio l’animale dal freddo. Di conseguenza, non è assolutamente necessario rasare a nudo il proprio cane perché un trattamento del genere non solo non lo protegge in alcun modo dalle zecche, ma altera gli equilibri di termoregolazione dell’organismo; inoltre, il cane è maggiormente esposto a problemi dermatologici quali scottature e irritazioni.I farmaci antiparassitari sono una risorsa preziosa per contrastare e prevenire l’aggressione da parte di insetti parassiti, a patto che vengano utilizzati e somministrati con criterio. In primo luogo, questi prodotti non sono una panacea, ma vanno abbinati ad altri accorgimenti indispensabili per difendere l’animale da pulci, zecche e pappataci. In altre parole, non basta una dose di farmaco una tantum per garantire il massimo della prevenzione e della protezione al proprio amico a quattro zampe. Oltre ai tempi ed alle modalità di somministrazione, è necessario scegliere il prodotto in base alla taglia del cane; come su può verificare sul portale www.parassitistop.it , infatti, le formulazioni antiparassitarie sono suddivise in base alla taglia, ossia intervalli più o meno specifici di peso. Per esempio, i cani adulti che non superano i 4 kg di peso sono considerati di taglia ‘molto piccola’ mentre gli esemplari il cui peso corporeo è compreso tra i 4 kg e i 10 kg rientrano nella taglia ‘piccola’.Per quanto riguarda la posologia, bisogna far riferimento alle indicazioni riportate sulla confezione oppure alle indicazioni del proprio veterinario di fiducia. In genere gli antiparassitari per uso topico non vanno somministrati prima di un bagno o una toelettatura ma dopo (è consigliabile attendere alcuni giorni, al massimo una settimana). Va inoltre tenuto conto che l’azione di questo tipo di prodotti è limitata nel tempo; mediamente, dopo quattro settimane, l’effetto protettivo e repellente tende ad esaurirsi.Un altro aspetto significativo della ‘prevenzione’ contro pulci e zecche è la cura dell’igiene domestico. Coperte, cuscini, materassini, ma anche sedie imbottite, divani, poltrone e tappeti, se utilizzati quotidianamente dal cane devono essere igienizzati in maniera regolare, lavandoli in lavatrice. Il motivo è semplice: tappeti, moquette e coperte rappresentano l’ambiente ideale per la proliferazione delle pulci, il cui ciclo vitale può durare anche anche due mesi. L’igienizzazione è importante anche per evitare che le uova deposte dalle pulci possano proliferare e schiudersi nei punti in cui il cane trascorre la maggior parte della giornata.In aggiunta, questi piccoli animaletti non sanno volare ma hanno un'elevata capacità di salto, che consente loro di spostarsi da un animale ospite all’altro. Ciò vuol dire che l’infestazione può avvenire anche mediante contatto con un altro animale già infetto: meglio, quindi, fare attenzione a passeggiate o escursioni nel verde dove le possibilità di trovare altri cani, anche randagi, sono maggiori.