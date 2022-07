Cattolica 100% elettrico, al Comune la nuova auto consegnata da Reggini

Attualità

Cattolica

| 12:43 - 20 Luglio 2022

Reggini via Carpignola 44, Cattolica.

La flotta auto del Comune di Cattolica si rinnova con l'arrivo di una vettura 100% elettrica. Le consegna è avvenuta ieri pomeriggio (19 luglio) da parte della Concessionaria Reggini presso la nuova sede in via Carpignola 44. Uno spazio interamente dedicato alla vendita dell'usato certificato Volkswagen.



Subito dopo una breve descrizione dell'auto, le chiavi sono state consegnate da Filippo Reggini alla Sindaca, Franca Foronchi. Si tratta di un SUV compatto Volkswagen ID.4, basato su un'architettura che consente un passo lungo, e di conseguenza, interni spaziosi quanto quelli di un SUV di classe superiore.



"Il legame del Gruppo Reggini con il territorio cattolichino ha radici consolidate da partnership significative, - spiega Maria Reggini - come quella che lo lega, dal 2012, all'Amministrazione Comunale come mobility partner a supporto della mobilità di amministratori e personale dipendente per le necessità legate alle attività lavorative, con una flotta di vetture a basso impatto ambientale e basso consumo, a costo zero di acquisto o noleggio per l'ente".



"Continua questo rapporto - aggiunge la Sindaca Franca Foronchi - grazie al quale il nostro Ente è sempre dotato di un parco auto di alta qualità. Senza considerare il vantaggio di non aver costi di acquisto o manutenzione, che vengono sostenuti dal concessionario. Ma soprattutto diamo insieme il nostro contributo all'ambiente, tracciando la direzione da seguire alla ricerca della sostenibilità. Ci auguriamo che come noi in tanti puntino sulla mobilità elettrica e sugli spostamenti sempre più smart".



Grazie all'incontro tra tecnologie e volute e design innovativo, ID.4 apre la strada ad un nuovo modo di viaggiare ancora più sostenibile e digitale. Questo modello della ID. Family Volkswagen riesce a soddisfare le esigenze di un pubblico alla ricerca di una vettura elettrica adatta ad ogni situazione, dalla mobilità cittadina alle lunghe percorrenze, grazie alla sua autonomia fino a 520 KM (WLTP), accelerazione da 0 a 100 in 8.5 secondi, ricarica rapida da 0 all'80 % in meno di 30 minuti.