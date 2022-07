Rimini regina dell'estate: 80 artisti per 35 eventi fitto programma fino a settembre

Turismo

Rimini

| 12:22 - 20 Luglio 2022

La presentazione del cartellone degli eventi.

Trovare un dj set di sonorità sudcoreane davanti a una colonia sulla spiaggia. O la musica anni ’80 seguendo la playlist musicale, edita e inedita, ispirata ai testi di Pier Vittorio Tondelli. L’arte visuale, i suoni e le luci ispirate al mito di Peter Pan proiettate sui muri degli edifici di pregio nella piazza dei sogni. Oppure le suggestioni mediorientali, jazz, rock, in un abbraccio ecumenico degli stili che travalica le barriere culturali e religiose con Noa fra gli stucchi del Teatro Galli. E poi i miti pop di Al Bano e Bennato che l’1 e il 2 agosto, da piazzale Fellini, danno il via al mese clou dell’estate. I dj set di Salmo e Paul Kalkbrenner, il divertimento con la squadra di Radio Deejay composta da Molella, Fargetta e Prezioso. Le bacchette della Sagra Malatestiana e le note senza confini di Percuotere la mente E tanto altro ancora.



Dopo il “capodanno dell’estate” che ha dato il via ufficiale alla stagione dei live da Rimini in occasione della Notte Rosa, continua il ‘sound’ dell’estate riminese con un programma fittissimo per quantità e qualità, capace di far convivere le diversità sonore degli emisferi “alto” e “basso”, che coesistono e si rafforzano a vicenda nei vari luoghi della città. Ottanta artisti per 35 eventi che, da fine luglio a fine settembre, accompagneranno l’estate musicale dal vivo di Rimini. Dalle migliori produzioni “contemporanee” di rilievo internazionale, alla convivenza fra passato e futuro, dai fasti della musica popolare a quelli ‘aurei’ di un festival sinfonico come la Sagra Musicale, ai dj set elettronici, attraverso un filo rosso di concerti diffusi fra mare e centro storico, spiaggia e luoghi della storia che diventano contenitori dei suoni più creativi.



Si parte con Giusy Ferreri, La rappresentante di Lista, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Michele Bravi, The Kolors, Gemelli Diversi, Samuel, Nika Paris, Room9, Follya, Riky, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Federico Rossi, Mr. Rain, Deddy, Berna, Didy, Naicok, Hanssel Delgado, Briga, Albe, Alfa: i musicisti che compongono la squadra del Coca Cola Live che venerdì 22 luglio si danno appuntamento sulla spiaggia della Rimini Beach Arena, con ingresso libero.



Il mese di agosto si apre invece con due appuntamenti nell’ambito del cartellone ‘La Terrazza della Dolce Vita”: il concerto gratuito di Al Bano, eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato successi in tutto il mondo con 26 dischi d’oro e 8 di platino, l’1 agosto porterà sul palco di piazzale Fellini i tanti successi che costellano la sua lunga carriera, da Nel sole con un milione e trecentomila copie vendute a Sharazan, Felicità, Nostaglia canaglia, È la mia vita a quelli più recenti per spaziare dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima. Il 2 agosto, sempre in piazzale Fellini, seguirà il concerto di Edoardo Bennato, il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, inneggiando alla forza umana delle persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni artista: l’amore. Sul palco davanti al Grand Hotel, Bennato torna live proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’.



E ancora la lunga offerta di concerti estivi, che copre tutti i generi musicali, prosegue con: Noa, Skiantos, Vasco Brondi, Max Collini, Lorenzo Kruger, Duo Bucolico, José Gonzalez, Dolcenera, Paolo Belli, Sandy Marton, VillaBanks, Bresh, Cirillo, Federica Babydoll, Jam El Emar, Ricci Jr, Saccoman, Tom Craft, Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers, Sossa, Paul Kalkbrenner, Loco Dice, Marco Carola, Salmo, Armonica, Brina Knauss, Albertino, Molella, Fargetta, Prezioso, Giovanni Sollima, Grazia Di Michele, Hu, Claudio Chieffo, Omar Pedrini, Mirna Kassis, Marketa Irglova, Daniele Maggioli, Rangzen, Vladimir Jurowsky, Paolo Marzocchi, Ricardo Castro, Santtu-Matias Rouvali, Sfera Ebbasta, Naomi Berril, Danusha Waskiewicz. Solo alcuni degli artisti musicali che da luglio a settembre si esibiscono dal vivo a Rimini.



“Ci siamo lasciati alle spalle – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad - un mese di giugno pieno di gente, ragazzi, famiglie, adulti, in centro storico come al mare. Abbiamo aperto il mese di luglio con una Notte Rosa che è stata un grande successo di pubblico e anche mediatico, che per la prima volta ha portato Rimini e la musica in prima serata su Rai 2. Ci avviciniamo ora al mese clou dell’estate con un programma ancora ricchissimo di ‘cose da fare’ che porta una iniezione di fiducia agli operatori del turismo alle prese con la stagione della ripartenza che porta segnali più che incoraggianti sul fronte di arrivi e presenze. Restiamo con i piedi per terra, la cautela è necessaria anche visto l’andamento dei contagi, ma arrivati ormai al giro di boa dell’estate i segnali ci dicono che siamo davanti a una bella boccata di ossigeno”.



“Dopo un anticipo di stagione eccezionale – commenta la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco - grazie all'Adunata degli Alpini di inizio maggio, l'estate riminese sta continuando sotto i migliori auspici. L'avvio di giugno è stato da record durante il ponte della Festa della Repubblica, mentre la media dell'occupazione alberghiera ha superato il 70%, cosa che non capitava da prima della pandemia. L'outlook di luglio prevede il superamento della media dell'80% di occupazione delle strutture. Vanno rilevati i picchi di presenze in occasione degli eventi, che hanno fatto registrare, in molti casi, situazioni prossime al tutto esaurito. Anche il mese di agosto al momento promette bene: molte strutture hanno già prenotazioni superiori al 75% della capienza nel ponte di Ferragosto. Gli uffici turistici confermano la presenza degli stranieri, grazie anche ai voli messi a disposizione dall'aeroporto cittadino. Una nota di tendenza arriva dalla richiesta delle esperienze. Tra le 100 messe a punto da VisitRimini, sul podio delle preferite, anche dagli stranieri, troviamo: le uscite in barca, le degustazioni di vini in collina (raggiungibili con il mezzo pubblico) e i city tour in lingua del mercoledì sera alla scoperta delle meraviglie di Rimini”.







Un ritorno, quello dei visitatori stranieri, confermato anche da Aia Rimini. "Rimini è destinazione con sempre maggiore appeal – commenta la presidente di Aia Rimini, Patrizia Rinaldis – ed è boom di conferme di prenotazioni da parte degli stranieri".





