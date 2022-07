Apt Servizi, Visit Romagna e Terrabici in Germania per promuovere il prodotto bike

Turismo

Rimini

| 11:57 - 20 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

Numerosi incontri individuali con tour operator specializzati, agenzie di settore, cycling club, team di triathlon e associazioni ciclistiche amatoriali, questa volta nel nord della Germania, contestualmente a uno degli eventi ciclistici più popolari della stagione estiva dell’alta Renania, il “Rad am Ring” nel celebre cìrcuito del Nurburgring.

Da venerdì 22 a martedì 26 luglio si svolgerà il terzo appuntamento della stagione 2022 delle missioni “Door to Door” organizzate da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici e Visit Romagna nell’ambito del progetto di comunicazione, marketing e promo-commercializzazione del prodotto bike sui mercati europei.



La delegazione dei promoter di Apt Servizi, Visit Romagna e Terrabici, sarà presente alla tre giorni di Rad am Ring uno dei più importanti cycling festival della Germania, con oltre 10.000 partecipanti e numerosi cycling clubs che si sfideranno in numerose gare amatoriali in programma 24 ore su 24 sul circuito di Nurburgring. I promoter distribuiranno tra i presenti il materiale promozionale di Romagna Bike e Terrabici con i nuovi prodotti, le ciclovie, i percorsi gravel, Via Romagna e i pacchetti dei bike hotels del consorzio regionale che opera con successo sui mercati bike esteri dal 2014.

Sempre nell’ambito dell’evento Rad am Ring, ci sarà anche il World Press Cycling Championship 2022, il campionato mondiale dei giornalisti e ciclisti; occasione speciale per Apt Servizi, Romagna Bike e Terrabici di promuovere tra i presenti la prima edizione dell’evento EMCC , l’European Media Cyclling Contest che si svolgerà a Misano dal 9 al 11 settembre in occasione dell’Italian Bike Festival, le cui iscrizioni si chiuderanno la prima settimana di agosto.



Concluso l’evento del Nurburgring, in programma nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 luglio alcuni incontri individuali nella regione dell’Assia, tra Francoforte e dintorni, con tour operator, agenzie specializzate nel turismo bike, cycling club e team di triathlon.

Il progetto “Door to Door”, che nel biennio 2020-2022 ha già operato nei paesi Svizzera, Austria, Slovenia, Polonia, Danimarca e Francia (al Cycle Summit), Belgio e Svezia, proseguirà con il medesimo format in Norvegia dal 29 agosto al 2 settembre.