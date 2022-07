A Riccione ritorna la Bandiera Blu, la consegna con l’inno europeo trasmesso con la Publiphono

Attualità

Riccione

| 11:56 - 20 Luglio 2022

La sindaca Angelini, il presidente Fee Claudio Mazza, l'ex assessora Lea Ermeti e l'assessore Christian Andruccioli.

Consegnata ufficialmente a Riccione la Bandiera Blu, ieri al Palazzo del Turismo, alla presenza delle autorità. Il riconoscimento è assegnato ogni anno alle località balneari che rispettano la gestione sostenibile del territorio dalla Fee (Foundation for Environmental Education), che premia principalmente la qualità delle acque del mare, che devono risultare eccellenti, ma tiene anche conto di numerosi requisiti tra cui la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti e i servizi in spiaggia, tra intrattenimento e sostenibilità, fino all'accessibilità. A consegnarla alla sindaca Daniela Angelini, è stato il presidente dell’associazione Claudio Mazza. “Sono fiera di questo importante traguardo per la nostra città votata all’accoglienza – afferma la sindaca - un risultato raggiunto grazie al grande lavoro fatto negli anni. Il nostro impegno continuerà affinché questo riconoscimento ci sia tutti gli anni, continuando gli investimenti per la salvaguardia dell’ambiente, il miglioramento costante delle acque del nostro mare, l’attenzione ai servizi e alla pulizia di spiagge e approdi turistici. Abbiamo avuto piacere di condividere questo momento con i nostri turisti, trasmettendo con la Publiphono l’inno europeo” conclude Angelini.



Ph Daniele Casalboni