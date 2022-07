Al via il laboratorio per adolescenti al Villa di San Clemente

Attualità

11:46 - 20 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

E’ pronto in partenza il laboratorio per teenagers che anche quest’anno Città Teatro ripropone dopo il progetto invernale che ha portato i ragazzi a sperimentare la recitazione insieme a movimento e canto. Quello di luglio sarà un “tenersi in allenamento” per i veterani, ma anche un’occasione, per chi non ha mai calcato il palcoscenico, di muovere i primi passi.



Insieme a Giorgia Penzo, attrice ed esperta formatrice teatrale, ci sarà anche un’insegnante di movimento e danza, Stefania Cicardo, a cui è affidato il riscaldamento mattutino (9.00-10.30); le lezioni proseguiranno con recitazione e interpretazione (10.30-12.30), per concludersi, a fine settimana, con il montaggio di un collage di brani.

Dalle 12.30 alle 13.00 spazio libero per i ragazzi, per chiacchierare, rilassarsi o ripassare, sempre sotto la supervisione degli operatori, e per permettere ai genitori un ritiro “comodo”.



Le iscrizioni si chiudono mercoledì 20 luglio: per prenotarsi chiamare il numero 391-3360676 o via mail a info@cittateatro.it



Il Summer camp si svolge negli spazi interi ed esterni del Teatro Villa, a Sant’Andrea in Casale, ed è aperto a tutti i ragazzi anche di altri Comuni.