Raccolta rifiuti e sostegno per la Neuropsichiatria infantile dell’Infermi: ‘Muoversi insieme’ a Igea

| 09:29 - 20 Luglio 2022

Una precedente raccolta di Rimini smoke box (foto da Instagram).

Su iniziativa dei ragazzi dell’Associazione Rimini Smoke Box ad 1 anno dalla prima edizione di “Muoversi Insieme” e dal contestuale lancio dell’omonima raccolta fondi a favore del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale degli Infermi di Rimini, ha voluto organizzare una mattinata di iniziative a favore dell’ambiente insieme alle ONLUS Luce sul Mare e Fondazione Italiana Disabilità e Ricerca, col supporto di AUSL della Romagna e Rimini Soci Coop Alleanza 3.0.



“Muoversi insieme, per noi e l’ambiente: iniziativa benefica a sostegno della salute” ha un duplice fine: vuole far capire l’importanza di parole chiave quali ambiente, salute, sport, solidarietà ed inclusione, e chiudere la raccolta fondi dopo aver raggiunto la somma di circa 1.500 € .



L’appuntamento è per sabato 23 luglio alle 09:30, presso Luce sul Mare in Viale Pinzon 312/314 a Bellaria Igea Marina. Tutti i partecipanti sono invitati a portare una borraccia e, soprattutto, di munirsi di sacchi (possibilmente biodegradabili) e guanti monouso (meglio se da lavoro).



L’evento, patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina e dalla Provincia di Rimini è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione con: AMICI - Ambiente e decoro urbano BIM, C.A.I. di Rimini, Chiocciola la casa del nomade, Ci.Vi.Vo. Rimini, dnA Rimini: difesa natura, animali, ambiente, Explora Campus, Fondazione Cetacea - O.N.L.U.S., Marinando - O.N.L.U.S., MUSSS-CEAS-Centro visite del Parco Sasso Simone e Simoncello, Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, UISP Rimini e Zambotrekking.