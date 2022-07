Cattolica, spettacolo senza autorizzazione e altre violazioni: maxi multa per ristoratore

Cronaca

Cattolica

| 09:06 - 20 Luglio 2022

Carabinieri e Finanza a Cattolica.

Spettacolo danzante senza licenza e lavoratori assunti in modo non regolare. Maxi multa per un ristorante di Cattolica. In una serie di controlli congiunti tra Guardia di Finanza e Carabinieri, nell'ambito di verifiche effettutate a tutela degli operatori commerciali, è stata scoperta la situazione del locale. Il ristoratore, secondo quanto appurato dai Carabinieri, aveva organizzato una serata danzante senza aver ottenuto la licenza per lo svolgimento di pubblici spettacoli che prevede la verifica di agibilità dei locali. Rischia una multa fino a 1549 euro. La Finanza ha scoperto invece che era stato assunto personale con contratto di lavoro "intermittente" ("a chiamata") in modo non regolare. La multa potrebbe arrivare a 2440 euro.



"L’attività svolta dal Corpo della Guardia di Finanza" si legge nella nota "in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri conferma il costante impegno nella difesa del lavoro regolare e, più in generale, dell’economia sana".