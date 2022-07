Rimini Calcio, scatta mercoledì la campagna abbonamenti. I prezzi

Sport

Rimini

| 21:07 - 19 Luglio 2022





Apertura della campagna abbonamenti del Rimini Calcio. Da mercoledì 20 luglio a mercoledì 27 luglio è riservata solo ai vecchi abbonati per avere diritto allo stesso posto occupato con uno sconto rispetto al prezzo fissato dal 28 luglio.



Biglietteria stadio Romeo Neri



Mercoledi 20 luglio ore 16-19:30



Da giovedì 21 a sabato 23 ore 10:00-13:00/16:00-19:30



Domenica chiuso



• Tabaccheria Pruccoli viale Vespucci Rimini sarà attiva a breve, presto saranno comunicati giorno e orari apertura.



Presentarsi con la copia dell’abbonamento dello scorso anno e un documento di identità per ogni abbonamento richiesto compresi i minori.



CAMPAGNA PRELAZIONI dal 20 al 27 luglio



Prezzi



Centralissima 350€ (Incluso ingresso Hospitality + felpa esclusiva)



Centralissima donne 250€ (incluso ingresso Hospitality + felpa esclusiva)



Centrale 240€ (con ingresso Hospitality 290)



Centrale donne 170€ (con ingresso Hospitality 220)



Laterale e Distinti 160€



Laterale e Distinti donne 80€



Curva 109€ prezzo unico



Curva – Laterali – Distinti / Bambini 4-13 anni 10€/ Ragazzi 14-17 anni 25 €



CAMPAGNA ABBONAMENTI dal 28 luglio



Prezzi



Centralissima 380€ (incluso ingresso Hospitality + felpa esclusiva)



Centralissima donne 290€ (incluso ingresso Hospitality + felpa esclusiva)



Centrale 280€ (con ingresso Hospitality 330)



Centrale donne 200€ (con ingresso Hospitality 250)



Laterale e Distinti 190€



Laterale e Distinti donne 95€



Curva 109€ prezzo unico



Curva – Laterali – Distinti / Bambini 4-13 anni 10€/ Ragazzi 14-17 anni 25 €



Disabili e accompagnatori nel settore preposto 10€



PACCHETTO FAMIGLIA



Laterale e Distinti uomo 160€ • donna 60€ • primo minorenne 10€ • dal secondo 2€



La PROMO FAMIGLIA è destinata a componenti dello stesso nucleo familiare che acquistano un numero minimo di due abbonamenti. Per attivare la promo è necessario presentarsi al botteghino con il documento di ogni destinatario dell’abbonamento e una copia del proprio certificato di famiglia che si può ottenere anche online, gratuitamente, tramite accesso spid.



*Gli abbonamenti daranno accesso a 17 gare di campionato



Prezzi biglietti stagione 2022/23



Centralissima 25 €



Centrale 22 €



Laterale – Distinti 15€



Curva 11€



Laterale – Distinti – Curva bambini 4-13 anni 2€



Disabili e accompagnatore 2€ (settore predisposto).



INFO AL NUMERO 320-2497777