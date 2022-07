Un gigante dei cieli all'aeroporto "Fellini" di Rimini: atterrato il secondo Antonov

Attualità

19 Luglio 2022

Un gigante dei cieli all'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino. Sulla pista del 'Fellini' è sceso un Antonov 124 della compagnia Maximus Air Cargo di Abu Dhabi, il più grande aereo da carico prodotto in serie, dotato di due gru mobili, ciascuna con due paranchi in grado di sostenere un peso massimo di 20 tonnellate. Il colosso dell'aria può pesare fino a 400 tonnellate al decollo e trasportare fino a 120 tonnellate. Nel dettaglio l'operazione su Rimini ha riguardato il trasporto di due imbarcazioni prodotte dal cantiere navale Boschetti di Cesenatico con destinazione Samarcanda. "Per noi è un grande onore ospitare presso il nostro scalo una leggenda dell'aviazione come l'Antonov - osserva Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014, società di gestione dello scalo romagnolo - e soprattutto grande motivo di orgoglio riuscire a realizzare in tempi record un'operazione cargo cosi complessa. Per questo i miei ringraziamenti vanno in primo luogo ai responsabili e agli addetti organizzativi di AIRiminum che hanno reso possibile tale operazione e si estendono all'Enac, alle Agenzie delle Dogane e alla Polizia di Frontiera che in solo 24 ore sono riusciti ad espletare tutti i processi autorizzativi.'.