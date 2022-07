Preso il pirata della strada: aveva travolto il presidente della Federcalcio San Marino

Cronaca

Riccione

| 17:24 - 19 Luglio 2022

In macchina aveva investito e buttato a terra il presidente della Federcalcio di San Marino, Marco Tura. Fuggito, il pirata della strada è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il fatto, accaduto nei giorni scorsi nel territorio di Riccione, lungo la strada del Marano. Tura, in sella alla sua bicicletta, era stato poi trasportato all’ospedale Infermi di Rimini per i primi accertamenti mentre fin da subito, sono partite le indagini della Polizia Locale. Dopo il ricovero Tura è stato trasferito all'Ospedale di Stato di Cailungo e successivamente dimesso per la convalescenza domicliare. L'investitore è stato individuato grazie alla visione di alcuni video registrati dai circuiti di sicurezza.