Volley B2 femminile, Sara Paolassini nel roster di Lasersoft Riccione

17:23 - 19 Luglio 2022

Sara Paolassini.



Arriva la seconda conferma per la nuova serie B2 targata Lasersoft Riccione Volley. Si tratta di Sara Paolassini, schiacciatrice classe 2004, riccionese doc e prodotto del vivaio Riccione Volley.

Sara inizia a giocare a pallavolo a 7 anni nel gruppo mini volley, a 10 anni muove già i primi passi nella categoria under 12, a 15 anni il primo esordio in serie D, per poi disputare nelle ultime due stagioni il campionato di serie C sempre con la sua squadra del cuore.

Oggi Sara è una schiacciatrice con buone qualità in attacco ed in difesa, la conferma in prima squadra di serie B2 sarà l'opportunità per crescere ulteriormente, misurandosi con ragazze che già conoscono bene la categoria.



Queste le parole di Sara: "Innanzitutto voglio ringraziare la società e l'allenatore per avermi confermata in prima squadra. La chiamata di Piraccini è stata una ricompensa per tutto il percorso che ho fatto con il Riccione Volley, dando sempre il massimo. Partecipare quest'anno al campionato di serie B Nazionale è un onore e un sogno che si realizza. Sarà una preziosa occasione per migliorarmi e crescere ancora di più."