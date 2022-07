Calcio Prima, Riccione: riconfermato Ingosso. Arriva Alberelli e ritorna Ndao

Sport

Riccione

19 Luglio 2022





Il Riccione non si ferma più. Trovata l'intesa con Marco Ingrosso per la riconferma in biancoazzurro, centrocampista eclettico e di valore classe 94'. Gradito ritorno nelle file dei di Birane Ndao difensore dalle qualità eccelse classe 97', ultima stagione disputata nel campionato Sammarinese nella Libertas. Arriva agli ordini di Mister Iencinella un classe 02' di talento dal Monte Cerignone, seconda categoria Marche, Michael Alberelli. Importantissimo l'ingresso nelle file del Riccione FC di Luca Parmeggiani, osteopata e fisioterapista. A tutti la dirigenza del Riccione FC da il benvenuto ed augura buon lavoro. L'entusiasmo in città è grande, alla dirigenza non resta che lavorare a testa bassa per il bene della squadra e cercare di mettere ogni giocatore a proprio agio.