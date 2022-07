Tre colonnine per la manutenzione e la ricarica delle biciclette a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:40 - 19 Luglio 2022

Nuove dotazioni per la mobilità ciclistica di Santarcangelo grazie circa 10mila euro di fondi europei e nazionali. Nell’ambito dei progetti “Bici in movimento” e “Take it slow”, infatti, è stata installata la prima di tre colonnine per la manutenzione e la ricarica delle biciclette, mentre sono già stati posizionati tutti i cinque cartelli informativi sui percorsi ciclabili a disposizione di cittadini e turisti.



“BMX: Bici in movimento per la post-generazione X” è promosso dal Comune nell’ambito del percorso partecipato “T.Anti Corpi: assembramenti culturali e laboratori di comunità” e finanziato dal Fondo politiche giovanili 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il progetto europeo “Take it slow” – finalizzato alla promozione del turismo sostenibile nell’area Adriatica – vede la partecipazione dei Comuni di Santarcangelo e Pennabilli in rappresentanza della Valmarecchia tramite la Regione Emilia-Romagna.



I cinque cartelli sono stati collocati lungo i percorsi ciclabili indicati dal sito Explore Valmarecchia e in luoghi dove un gruppo di ciclisti possa fermarsi in piena sicurezza: in via Santarcangiolese all’altezza dell’intersezione con via Palazzina e nel parcheggio pubblico di fronte al bar di San Michele, in via Trasversale Marecchia all'incrocio fra il Cammino di San Francesco e l’accesso al lago Santarini, nel parco Montanari di via Scalone (antistante la rotatoria con via Togliatti e via Berlinguer) e nel giardino pubblico di via Celletta dell'Olio all'incrocio con via Massarotto. Sia i cartelli che le targhe installate presso le colonnine riportano un QR code che rimanda al sito Explore Valmarecchia, con i diversi percorsi esistenti per visitare la vallata – ognuno con un grado di difficoltà diverso – e molte altre informazioni turistiche.



La colonnina “basic” – dotata di pompa a pedale per gonfiare le gomme e di attrezzi per consentire interventi veloci di manutenzione alla bici – è stata collocata nel parcheggio dell'area Campana, vicino alla Casa dell’acqua e all’intersezione tra due strade molto frequentate dai ciclisti: via Celletta dell'Olio, che conduce alla pista sul fiume Marecchia, e la Santarcangiolese, che porta alla pista sul fiume Uso.



Le altre due colonnine – che verranno installate a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – saranno collocate in via Montevecchi, dietro al palazzo Francolini, e in piazza Ganganelli, nei pressi dell'ingresso alla scuola Pascucci lato arco.



La prima, modello “spot”, sarà dotata di due prese per la ricarica di e-bike e di due prese per dispositivi elettronici nelle immediate vicinanze di un portabici, così da offrire un punto d’appoggio utile a coloro che raggiungono il centro. La seconda, di tipo “power”, sarà completa di pompa a pedale per gonfiare le gomme, attrezzi per interventi veloci di manutenzione e due prese di ricarica e-bike, creando una stazione per tutti gli utenti della bici nella piazza principale della città.

“La mobilità ciclistica è un modo ecologico, salutare e sostenibile per spostarsi e scoprire il territorio, che vogliamo continuare a incentivare sia per la cittadinanza che in chiave turistica, in sinergia con gli altri Comuni della Valmarecchia” dichiara la vice sindaca con delega ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Pamela Fussi, insieme all’assessore al Turismo, Emanuele Zangoli. “Le nuove abitudini di mobilità, infatti, si sviluppano creando la disponibilità materiale di servizi diffusi per chi si sposta in bicicletta, una condizione in grado di rendere il nostro territorio più attrattivo anche per visitatori ed escursionisti delle due ruote. Come Amministrazione abbiamo lavorato affinché il Giro d’Italia non si esaurisse con il passaggio della Corsa Rosa – concludono – ma che lasciasse sul territorio segni concreti come questi nuovi servizi per i ciclisti”.