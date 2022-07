Il 22 luglio Coca Cola Summer Festival ad ingresso gratuito a Rimini

Eventi

Rimini

| 15:13 - 19 Luglio 2022

La Rimini Beach Arena ospiterà la seconda tappa del Coca-Cola Summer Festival.

Il 22 luglio dalle ore 21, la Rimini Beach Arena ospiterà la seconda tappa del Coca-Cola Summer Festival, un tour estivo di tre imperdibili appuntamenti musicali aperti al pubblico. Il tour vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale: in un concerto ad ingresso libero, gli artisti più popolari della scena si alterneranno sul palco del Coca-Cola Summer Festival, per vivere insieme un momento di musica e divertimento.



Il concerto sarà condotto da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105, e ospiterà una line up di artisti veramente d’eccezione: Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Michele Bravi, The Kolors, Gemelli Diversi, Samuel, Nika Paris, Room 9, Follya, Riki, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Federico Rossi, Mr. Rain, Deddy, Berna, Didy, Naicok, Hanssel Delgado, Briga, Albe e Alfa.



Il Coca-Cola Summer Festival sarà anche l’occasione per confermare l’impegno del brand per la sostenibilità e sensibilizzare i consumatori sul tema riciclo ed economia circolare. Al concerto sarà infatti presente una Recycling Machine, per smaltire correttamente i pack consumati all’evento, durante il quale verranno distribuite bottiglie Coca-Cola in 100% plastica riciclata, già presenti sul mercato da oltre un anno, e 100% riciclabili, come tutte le confezioni dell’azienda. Coca-Cola inviterà tutti i partecipanti agli eventi a scoprire il processo di riciclo e a dare una seconda vita alle bottiglie in Pet. Sarà poi Coripet, il consorzio volontario senza scopo di lucro riconosciuto dal Mite che chiuderà il cerchio raccogliendo ed avviando a diretto riciclo le bottiglie.



Il Coca-Cola Summer Festival proseguirà con un terzo e ultimo appuntamento alla Clouds Arena di Paestum il 29 luglio.