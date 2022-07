Concerti a Cattolica, montaggio palco: si restringe tratto di carreggiata nel lungomare

Attualità

Cattolica

| 14:57 - 19 Luglio 2022

Il tratto di carreggiata nel lungomare Rasi-Spinelli.

Si sono avviate le fasi di montaggio del palco che ospiterà gli eventi di questo fine settimana in Piazza I° Maggio. Le operazioni sono state anticipate per sopperire a vicissitudini varie di disponibilità del personale dell'azienda di service audio luci. Va sottolineato che la disposizione del palco prevede un restringimento della carreggiata del Lungomare Rasi-Spinelli, limitatamente al tratto antistante la Piazza I° Maggio. Questo comporterà l'interruzione del percorso ciclabile protetto all'altezza della via Corridoni. Viene assicurato, invece, il traffico veicolare, con apposita segnaletica per prestare attenzione al restringimento.



Nel dettaglio questi gli eventi previsti: venerdì 22 luglio: Concerto gratuito, ore 21:00, della "Dino Gnassi Band". Domenica 24 luglio: Evento gratuito "Guida e Basta", ore 21:00. Campagna della Regione Emilia Romagna ed Anas contro le distrazioni alla guida. Saranno presenti: Ron; Filippo Graziani; Mirko e l'Orchestra Casadei; Gianluca Impastato (Zelig); Gero Riggio (finalista Contest Anas). A condurre la serata ci saranno Marco Senise, di Canale 5 e Sofia Bruscoli, di Rai2.