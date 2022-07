Ruba zaini in spiaggia: preso 23enne a Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 14:17 - 19 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Si aggirava tra gli ombrelloni in spiaggia, zona Marina Centro di Rimini, a caccia di zaini e borse da rubare. Ma dopo un primo tentativo andato a buon fine, il secondo gli è costato caro: le sue mosse non sono passate inosservate ai presenti che immediatamente hanno avvisato la polizia. In manette, per furto aggravato, è finito un 23enne italiano, già gravato dal provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Rimini. Il giovane, nel primo pomeriggio di lunedì 18 luglio, camminava tra i lettini, pronto a colpire quando trovava un ombrellone momentaneamente incustodito.