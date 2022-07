Rimini Calcio, l'attaccante Santini ha firmato un biennale

Sport

| 13:11 - 19 Luglio 2022

Claudio Santini con il presidente Alfredo Rota.



Il Rimini Football Club comunica di aver perfezionato l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Santini. Il nuovo attaccante biancorosso, che nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Padova collezionando 75 presenze, in carriera ha disputato in campionato 260 gare in Serie C e 11 in Serie B segnando 48 gol. Claudio Santini ha sottoscritto con la società biancorossa un contratto sino al 30 giugno 2024. L'attaccante ha suiperato le visite mediche ed ha raggiunto i compagni a Bagno di Romagna.

Il neo biancorosso commenta: “Sono felice di arrivare in una piazza bella e ambiziosa come Rimini, mi auguro possa essere una stagione ricca di soddisfazioni”.