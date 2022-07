Dagli anni '60 con una sola passione: la buona cucina romagnola. "Da Roberto" è Bottega Storica

Attualità

Rimini

| 13:01 - 19 Luglio 2022

Ristorante "da Roberto" diventa bottega storica.

Si scrive “Da Roberto”, si legge “Mare, terra e tradizione”. Era l’inizio degli Anni Sessanta quando in viale Regina Elena 181 aprì il primo pubblico esercizio. Adesso con l’iscrizione ufficiale nell’Albo, si può fregiare del titolo di Bottega Storica del Comune di Rimini. Con la consegna della speciale targa interattiva, Da Roberto è entrato a far parte del circuito delle Botteghe Storiche del progetto di Confcommercio della provincia di Rimini che ne valorizza le identità mettendole in rete per fare scoprire a cittadini e turisti il loro valore.

Erano gli anni del boom economico e il turismo riminese si espandeva diventando meta delle star, oltre che di milioni di visitatori. La domanda di buona cucina romagnola era altissima così, dopo soli tre anni, la pasticceria caffetteria avviata da Enzo Bianchi divenne tavola calda. Da quegli anni il locale è rimasto sempre un ristorante e pur cambiando alcune gestioni ha mantenuto le tipicità. Ora si chiama “Da Roberto”, dal nome dell’ex proprietario Roberto Baldrati. Insegna che porta tutt’ora con l’attuale gestore Stefano Gessaroli, che ha rilevato l’attività insieme alla moglie Bruna.



“Siamo davvero entusiasti di poter mostrare questo riconoscimento – raccontano Stefano e Bruna Gessaroli – frutto di tantissimi anni di lavoro e passione che hanno portato questo locale fino a noi rendendolo un punto di riferimento in zona mare. Con la nostra gestione abbiamo dato un’impronta diversa rispetto al ristorante turistico, stringendo un forte legame con il territorio attraverso l’utilizzo di prodotti a filiera corta. Vini, oli, verdure, pasta, ma anche carne e pesce provengono dal territorio grazie alle collaborazioni che abbiamo attivato in questi anni con i produttori locali. Siamo sul mare e il nostro obiettivo è di essere una vetrina per i prodotti del nostro territorio e dell’entroterra. Il nostro motto è: “Mare Terra e Tradizione” e lo portiamo avanti rivisitando antiche ricette locali in chiave più contemporanea seguendo la stagionalità. Siamo anche associati al consorzio Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini ampliando la proposta dei vini. Il nostro obiettivo è alzare l’asticella della qualità ed essere entrati a fare parte delle Botteghe Storiche riminesi e del progetto di Confcommercio è una grande soddisfazione”.



“Vedere questo storico locale rinascere con nuove idee e nuove professionalità, mantenendo la tipicità che lo contraddistingue fin dagli anni Sessanta, è per Confcommercio una grande soddisfazione – dice il presidente Gianni Indino -. Voglio fare i complimenti a Stefano e Bruna, che hanno portato al mare una cucina tipica ma non banale, capace di raccontare attraverso i piatti la storia del nostro territorio con prodotti tipici e di ottima qualità. Questa è l’offerta turistica che ci piace, perché Rimini è un’eccellenza e a chi la qualifica va riconosciuto il merito. La lunga storia del ristorante Da Roberto è in buone mani e il riconoscimento di Bottega Storica è pienamente meritato. Sono sicuro che per la famiglia Gessaroli sarà un grande stimolo a continuare su questa strada e noi saremo al loro fianco in questo percorso di valorizzazione delle attività economiche che hanno fatto e stanno facendo tutt’ora la storia del nostro territorio contribuendo a farlo apprezzare ai nostri ospiti”.