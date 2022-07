Frank Sinatra rivive nell'arena della Rocca di Montefiore Conca

Eventi

Montefiore Conca

| 12:21 - 19 Luglio 2022

Una serata dedicata al mito intramontabile di Frank Sinatra. I più grandi successi di 'The Voice' risuoneranno nella cornice dell'Arena della Rocca di Montefiore Conca. Mercoledì 20 luglio a partire dalle 21.15 (ingresso gratuito) riflettori accesi sul concerto del Ben Venuti Jazz Quartet: la formazione, nata nel settembre 2018, propone al pubblico un viaggio nel tempo a partire dagli anni Trenta fino agli anni Novanta, periodo in cui il grande artista Frank Sinatra fu all'apice del successo. Verranno proposti brani originali ed inediti: un evento dedicato in modo particolare a tutti gli amanti del mondo jazz e ai cultori di una leggenda della musica come Frank Sinatra.





Venerdì 22 luglio, sempre a partire dalle 21.15, sarà invece di scena il repertorio blues-funky-soul della Shockwave band 2.0.